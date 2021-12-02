طفلة ألمانية من أصول مصرية تصل إلى التصفية النهائية لمسابقة "كسارة البندق" الروسية

انتهت الجولة الثانية من المسابقة التلفزيونية الموسيقية الدولية للأطفال "كسارة البندق" في العاصمة الروسية موسكو يوم أمس، حيث تم تحديد المتأهلين للتصفيات النهائية في أفرعها الثلاثة.

تأهل للتصفيات النهائية في مجال الآلات الوترية ثلاثة عازفين، من بينهم عازفة الكمان، مريم أبو زهرة (13 عاماً)، القادمة من النمسا، حيث تدرس مع أستاذة الكمان الشهيرة، دورا شفارتسبيرغ، وتحمل إلى جانب جنسيتها الألمانية دماءً مصرية هنغارية فنية، حيث تنتمي مريم إلى عائلة فنية، فوالدتها، وهي التي قامت بمصاحبتها على آلة البيانو أثناء المسابقة، عازفة البيانو الهنغارية، نورا إيمودي، ووالدها هو عازف البيانو المصري، أحمد أبو زهرة، وجدها هو الفنان المصري الكبير، عبد الرحمن أبو زهرة.

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وتعليقاً على تأهلها للتصفيات النهائية، قالت مريم أبو زهرة للقناة الثقافية الروسية: "اليوم، كنت أفكّر في أختي طوال الوقت. إنها الآن في هنغاريا وتشاهد (كسارة البندق) عبر الإنترنت. أنا سعيدة جداً لأنني وصلت إلى التصفيات النهائية، استمعت إلى بقية المشاركين، وكان مستواهم الفني عاليا جداً".

وسوف تتنافس مريم مع كل من لودفيغ سيرافين كراغيرود (8 سنوات) من النرويج، على آلة التشيللو، وصوفيا ديميتريادس (13 عاماً) من بريطانيا، في التصفيات النهائية التي سوف تجري وقائعها في قاعة الحفلات باسم تشايكوفسكي وسط موسكو، 6 ديسمبر الجاري، وسوف تنقل على الهواء مباشرة على القناة الثقافية الروسية.

"كسارة البندق" هي مسابقة موسيقية تلفزيونية دولية سنوية للأطفال تحت سن 14 عاماً، تستضيفها القناة الثقافية الروسية "TV-Kultura"، وقد تأسست المسابقة عام 2000، وتقام سنوياً منذ ذلك الحين في ثلاثة أفرع: البيانو – آلات النفخ والإيقاع – الآلات الوترية.

المصدر: RT