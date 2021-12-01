آليك بالدوين: لم أطلق النار خلال تصوير فيلم "راست"

أكد الممثل الأمريكي آليك بالدوين أنه "لم يسحب زناد البندقية" التي أدت إلى مقتل المصورة غالينا هاتشينز عن طريق الخطأ خلال تصوير فيلم "راست" في أكتوبر الماضي.

وفي عرض ترويجي لمقابلة مع شبكة abcnews، ​​وهي الأولى التي يقوم بها بالدوين منذ المأساة، يطلب المذيع جورج ستيفانوبولوس، من بالديون التأكيد أنه لم يضغط على الزناد، فيرد بالديون قائلا: "لا، لا، لا، لا. لم أصوب مسدسا أبدا إلى أي شخص ولم أضغط الزناد تجاههم أبدا".

وأكد أنه "كان من المفترض أن يحتوي السلاح على رصاصات وهمية"، وسئل بالدوين في المقابلة كيف انتهى المطاف برصاصة حقيقية داخل السلاح الناري، فرد قائلا: "ليس لدي أي فكرة. وضع شخص ما رصاصة حية في المسدس.. رصاصة لم يكن من المفترض أن تكون في الممتلكات".

ويظهر بالدوين في المقابلة باكيا، وتحدث عن هاتشينز مؤكدا أنها كانت محبوبة من قبل كل من عمل معها، وقال عن الحادث: "حتى الآن من الصعب أن أصدق ما حدث.. لا يبدو أنه حقيقي".

المصدر: RT