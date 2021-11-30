معرض "إكسبو- 2020" في دبي يحتضن مهرجان الأفلام الروسية

افتتح في 29 نوفمبر بمعرض "إكسبو- 2020 " في دبي مهرجان Moskino films festival للأفلام الروسية.

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أفادت بذلك مدير عام شبكة "موسكينو" الروسية، ناتاليا موكريتسكايا، التي قالت إن المهرجان افتتح بعرض فيلم "سالوت – 7" الروسي عن رائدي فضاء سوفيتييْن أنقذا محطة "ساليوت" السوفيتية في مطلع ثمانينيات القرن الماضي. وأضافت أن الأفلام الروسية تعرض في أكبر المجمعات السينمائية المسرحية في الشرق الأوسط Vox Cinema Mall Of The Emirates وتتمتع بإقبال كبير من قبل جمهور دبي وضيوفها.

وأضافت قائلة:" إن الأفلام الروسية التي حظيت بأكبر شعبية ضمن الجمهور الروسي دخلت برنامج المهرجان في دبي. وشكلت قصة واقعية لنجاح مواطنينا أساسا لكل فيلم يعرض في المهرجان.

وقالت إن وفد موسكو ارتاد معرض "إكسبو- 2020"، مشيرة إلى الجناح الروسي الذي يتمتع بشعبية فائقة بين جمهور دبي يعد بالحق من أفضل الأجنحة في المعرض.

وأوضحت، ناتاليا موكريتسكايا أن برنامج المهرجان يتضمن أفلاما تنتمي إلى أجناس مختلفة، وبينها الأفلام التاريخية والعسكرية والرياضية والكوميدية والدرامية وأفلام المغامرات مثل "تي -34" من إخراج أليكسي سيدوروف يروي قصة رجال الدبابات السوفيت في الحرب العالمية الثانية، و"بودوبني" من إخراج غليب أورلوف عن المصارع الروسي الكبير في روسيا مطلع القرن الـ20 إيفان بودوبني، "معركة "سيفاستوبول" من إخراج سيرغي موكروتسكي، "الأسطورة رقم 17" من إخراج نيقولاي ليبيديف عن بطل الهوكي على الجليد في سبعينيات القرن الماضي فاليري خارلاموف وغيرها.

يذكر أن شبكة "موسكينو" التي تمثل روسيا في المهرجان هي مؤسسة في بلدية موسكو تتولى إدارة دور السينما في العاصمة الروسية.

المصدر: تاس