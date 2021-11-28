فيلم ديزني الجديد "إنكانتو" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية في عطلة عيد الشكر

استعادت شركة ديزني مكانتها وتصدرت إيرادات شباك التذاكر في دور العرض السينمائية في الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تزامنت مع عيد الشكر وذلك بفيلمها الجديد "إنكانتو".

وتمكن فيلم الرسوم المتحركة الموسيقي الجديد من جمع 40 مليون دولار منذ يوم الأربعاء وهو مبلغ كبير في وقت تفضل فيه الأسر التجمع ولم تكن متحمسة للعودة لدور العرض السينمائي.

وأصبح من المعتاد لديزني أن تصدر فيلما عائليا في توقيت عيد الشكر، وكان الإقبال على "إنكانتو" الذي حصل على إشادات من النقاد مؤشرا واعدا على عودة الأطفال بصحبة ذويهم للسينما.

ورغم أن إيرادات الفيلم في 5 أيام أقل كثيرا من إصدارات أخرى لديزني في عيد الشكر مثل الجزء الثاني من "فروزن" في 2019 الذي حقق 123.7 مليون دولار و"رالف بريكس ذا إنترنت" في 2018 الذي حقق 84.6 مليون دولار و"كوكو" في 2017 الذي حقق 71 مليون دولار، لكن "إنكانتو" حقق أفضل عطلة نهاية أسبوع افتتاحية، أي أول عرض، لفيلم رسوم متحركة خلال الجائحة.

المصدر: "رويترز"