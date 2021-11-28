بعد أنباء انفصالها عن زوجها..تسريب أغنية الفنانة شيرين عبد الوهاب الجديدة (فيديو)

بعد أنباء انفصالها عن زوجها حسام حبيب، تفاجأ الجمهور بتسريب أغنية الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، الجديدة.

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وكشف عن تسريب هذه الأغنية، ملحنها، عمرو الشاذلي، حيث نشرها على صفحته في "فيسبوك"، وقال معلقا: " لحني..عمرو الشاذلي..أغنيه "ملكش مكان"، مع الفنانة شيرين عبد الوهاب".

وأضاف: "تم تسريب الأغنية بعد خبر انفصال الفنانة شيرين والفنان حسام، والأغنية كان متوقعا نزولها في ألبوم الفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب في الفترة الجاية..مش عارف أفرح بالأغنية ولا أزعل على موضوع الانفصال..عمتا استنوا الأغنية في الألبوم القادم إن شاء الله، وأتمنى في النهاية أنها تنول إعجابكم".

وكانت الإعلامية اللبنانية، نضال الأحمدية، قد زعمت أن الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، وزوجها، الفنان حسام حبيب، تطلقا.

المصدر: RT