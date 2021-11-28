سمير صبري يتحدث عن أصعب أمر لدى الفنان ويكشف عن ردة فعل الفنانة الكبيرة نيللي بعد خبر تكريمها

اعتبر الفنان المصري القدير، سمير صبري، أن "أصعب ما قد يمر على الفنان، هو أن يتم نسيانه مع تقدمه في السن".

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وخلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، قال سمير صبري: "صعب جدا على الفنان نفسه أنه يحس أن محدش مقدر المجهود اللي عمله"، معربا عن سعادته بكون مهرجان القاهرة السينمائي يتذكر، ويخصص جائزة "إنجاز العمر".

وأوضح صبري أن الفنانة المصرية الكبيرة، نيللي، أجهشت بالبكاء عندما أخبرها أن مهرجان القاهرة السينمائي سيكرمها، مضيفا: "قالتلي..هما لسة فاكرني؟ قولتلها طبعا..إنتي 13 سنة بتمتعينا في رمضان، حاجات محصلتش في أي تلفزيون عربي".

وكشف سمير صبري أن وقوف ضيوف المهرجان تحية له وللفنانة نيللي، أسعدهما كثيرا، وأكمل قائلا: "إحنا ممكن في السن ده مش بنشتغل أو محدش بيفكر يشغلنا، لكن تصفيق الناس وكلمة حلوة من عامل في محطة بنزين أو إنسان بسيط في الشارع، ده أوسكار بالنسبة ليا أنا ولأي فنان في سني المتقدم"، مطالبا وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، بتخصيص أكثر من جائزة تحمل اسم "الهرم الذهبي"، من أجل تكريم أكبر قدر ممكن من الفنانين.

المصدر: "الوطن"