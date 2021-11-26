تكريم الفنانة "نيللي" بجائزة الهرم الذهبي.. انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي

أطلق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دورته الثالثة والأربعين في المسرح الكبير لدار الأوبرا المصرية

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وكرم المهرجان في الافتتاح الفنانة الاستعراضية نيللي (72 عاما) بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر "تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بالعديد من الأعمال المهمة".

كما كرم الممثل كريم عبد العزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز وتسلمها من الممثلة منى زكي.

وفي لمسة وفاء للفنانين الذين غيبهم الموت خلال عام 2021 تذكر المهرجان أبرز الأسماء الراحلة في فيلم قصير، ومنهم السيناريست وحيد حامد، والممثل عزت العلايلي، ومدير التصوير رمسيس مرزوق، والممثل يوسف شعبان، والممثل أحمد خليل، والممثلة سهير البابلي.

ويعرض المهرجان الذي ترعاه وزارة الثقافة المصرية، ويمتد حتى 5 من ديسمبر القادم، 111 فيلما من 63 دولة منها 27 فيلما في عرضها العالمي الأول.

وتشمل المسابقة الرسمية 15 فيلما بينها فيلم مصري وحيد هو (أبو صدام) للمخرجة نادين خان وبطولة محمد ممدوح وأحمد داش، إضافة إلى فيلمين عربيين هما (بنات عبد الرحمن) من الأردن و(غدوة) من تونس.

ويرأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية المخرج الصربي إمير كوستوريتسا، وتضم في عضويتها الممثلة المصرية نيللي كريم، والممثلة الأمريكية ماريسا برينسون، والمؤلف الموسيقي اللبناني خالد مزنر، والمخرج الإيطالي روبرتو مينيرفيني، والمخرج الهندي شيتانيا تامهاني، والممثلة الفرنسية نورا أرزندر.

أما مسابقة الأفلام القصيرة فتشمل 22 فيلما من مصر ولبنان وتونس والكويت واليونان والبرتغال وجنوب أفريقيا والمكسيك وكولومبيا والبرازيل وكازاخستان وروسيا وكوريا الجنوبية وتايوان والصين.

ويقدم قسم "البانوراما الدولية" باقة من أبرز الأفلام العالمية التي انتجت خلال عام 2021 وحصدت جوائز كبرى المهرجانات الدولية.

ووقع الاختيار على الفيلم الإسباني "المسابقة الرسمية" من إخراج ماريانو كوهن وجاستن دوبرات، وبطولة بينيلوبي كروز وأنطونيو بانديراس، وأوسكار مارتينيز، ليكون فيلم الافتتاح.

وبالتوازي مع عروض الأفلام ينظم المهرجان "ملتقى القاهرة السينمائي"، الذي يقدم جوائز مادية وعينية تصل قيمتها إلى 300 ألف دولار لمشاريع الأفلام الجديدة في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج.

كما ينظم المهرجان الدورة الرابعة من "أيام القاهرة لصناعة السينما"، التي تجمع صناع السينما من أنحاء العالم عبر سلسلة من الندوات والموائد المستديرة والمحاضرات.

المصدر: "رويترز"