أصالة تعلق على غناء محمد رمضان وتكشف أنها من الممكن أن تغني مهرجانات

أكدت الفنانة السورية أصالة أنها ترفض الغناء مع الفنان محمد رمضان، مشيرة إلى أنها تحب محمد رمضان كممثل وليس كمغن.

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وقالت أصالة خلال حديثها في برنامج "حبر سري"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "أكيد برفض الغناء مع محمد رمضان واللي بيعمله لذيذ لجمهوره، إنما أكيد أنا مغنية كلاسيك"، مضيفة "أحب رمضان في التمثيل، لكن في الغناء أكيد لا".

وأشارت أصالة إلى أنها من الممكن أن تغني أغاني مهرجانات وقالت: "ممكن أغني مهرجانات وفيه أغاني مهرجانات بحبها زي بنت الجيران وغنيتها قبل كده وفيها أغاني ظريفة ولها وقت معين خصوصا لو أصوات لها طابع خاص زي بنت الجيران وفيها شيء له علاقة بالفن بتفرحني وصوت غير مزعج وأغاني مبهجة".

وأثنت أصالة، على زوجها الجديد، الشاعر العراقي فائق حسن، قائلة "أنا متجوزة جديد وجوزي بموت عليه، وهو صديقي القديم وهو صديقي اللي بيفضفض لي كل شيء وأنا بحترمه وهو حساس جدا، وأنا بحبه وبحترمه وبثق فيه".

ورفضت الفنانة الحديث عن زيجاتها السابقة: "ما بدي أضايقه عن حياة مضت وحياة أنا قسيت منها، وهو كمان بيعرف لأنه كان معي خطوة بخطوة في كل المراحل اللي مريت فيها، وما بدي أرجع احكى فيها خصوصا إني عروسة جديدة".

المصدر: الوطن