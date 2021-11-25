 
مباشر

حملة ضد إليسا بعد أن أعادت نشر تغريدة تطالب بطرد مواطن لبناني من السعودية

الثقافة والفن

حملة ضد إليسا بعد أن أعادت نشر تغريدة تطالب بطرد مواطن لبناني من السعودية
الصورة من "انستغرام"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rtjq

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، حملة ضد الفنانة إليسا بعد أن أعادت نشر تغريدة تطالب بطرد مواطن لبناني من السعودية.

وإليسا أعادت نشر تغريدة لمواطن لبناني، نشر صورة لمواطن قال إن "اسمه جوزيف نبيل لحود من منطقة العقيبة قضاء كسروان يجب طرده من السعودية لقيادته جيشا الكترونيا لشتم السعودية".

وقد رصد المغردون قيام إليسا بإعادة نشر التغريدة واعتبروا أنها "عار على الوطن" كونها تساعد على "التحريض ضد لبناني مُقيم في المملكة".

حملة ضد إليسا بعد أن أعادت نشر تغريدة تطالب بطرد مواطن لبناني من السعودية
الصورة من "تويتر"

وكانت إليسا نشرت الشهر الماضي سلسلة تغريدات حملت فيها وزير الإعلام جورج قرداحي مسؤولية التطورات الأخيرة التي فجرتها مواقفه من السعودية والإمارات بشأن اليمن.

وقالت إليسا: "جورج قرداحي.. برقبتك مسؤولية بلد بكاملو من ورا تصريحات ما بتمثل سياسة لبنان ولا خطو ولا انتماءو. بتحب الأسد والحوثيين؟ روح لعندن وتروك لبنان بحالو إنت وحكومتك ومحورك كلو".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا