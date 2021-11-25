حملة ضد إليسا بعد أن أعادت نشر تغريدة تطالب بطرد مواطن لبناني من السعودية

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، حملة ضد الفنانة إليسا بعد أن أعادت نشر تغريدة تطالب بطرد مواطن لبناني من السعودية.

وإليسا أعادت نشر تغريدة لمواطن لبناني، نشر صورة لمواطن قال إن "اسمه جوزيف نبيل لحود من منطقة العقيبة قضاء كسروان يجب طرده من السعودية لقيادته جيشا الكترونيا لشتم السعودية".

يرجى النشر

هيدا Jay يلي بسببه غادة عون اليوم استدعت عالتحقيق ٢٠ ناشط عالتواصل الإجتماعي لإنتقادهم له بقضية القرداحي، لأن الأخ رئيس الجيش الالكتروني للتيار يلي بيشتموا السعودية ،والمضحك ان الأخ مقيم بالسعودية!

اسمه جوزيف نبيل لحود من منطقة العقيبة قضاء كسروان

يجب طرده من السعودية pic.twitter.com/3T7bccLVCq — Michel Chamoun (@Michelshamoun) November 24, 2021

وقد رصد المغردون قيام إليسا بإعادة نشر التغريدة واعتبروا أنها "عار على الوطن" كونها تساعد على "التحريض ضد لبناني مُقيم في المملكة".

الصورة من "تويتر"

هلأ عنجد #إليسا تتبنّى التحريض على لبناني مُقيم في المملكة؟

انا لو مطرحك كفنّانة واذا بتحترمي حالك ،مثلا، ما بغرّد لا مع ولا ضد وبفضّل ما فوت بمعارك افتراضية لا اخلاقية، بس اذا مضطرة كتير عالانبطاح ولا يهمّك!#لبنان — إيناس كريمة (@EnassKarimeh) November 25, 2021

#إليسا صارت عم تشارك بحملات لقطع الأرزاق 👀هيك صار المواطن اللبناني عم ياكل لحم شريكه بالوطن بس لانو اختلفو بالسياسة🙁ياعيب الشوم عليكم..هلأ هو هيدا الشخص حسب صفحته بهاجم القوات يمكن كرمال هيك صاحبة الرأي بدا تسحب اللقمة من تمه..ومافي اي دليل على إنو هالشب غلط بحق السعودية.. pic.twitter.com/9JZj3M8Bde — HOT NEWS (@NewsGherChekel) November 25, 2021

وكانت إليسا نشرت الشهر الماضي سلسلة تغريدات حملت فيها وزير الإعلام جورج قرداحي مسؤولية التطورات الأخيرة التي فجرتها مواقفه من السعودية والإمارات بشأن اليمن.

وقالت إليسا: "جورج قرداحي.. برقبتك مسؤولية بلد بكاملو من ورا تصريحات ما بتمثل سياسة لبنان ولا خطو ولا انتماءو. بتحب الأسد والحوثيين؟ روح لعندن وتروك لبنان بحالو إنت وحكومتك ومحورك كلو".

المصدر: RT