مصر.. الكشف عن أحداث مسلسل "بيغ رامي" لموسم رمضان 2022

كشف المنتج المصري أحمد سمير أحداث أول تجربة تمثيلية لبطل كمال الأجسام "بيغ رامي"، الذي أعلن في وقت سابق دخوله المجال الفني بمسلسل سيشارك به في الموسم الرمضاني المقبل 2022.

وقال موقع "القاهرة 24" نقلا عن توضيح قدمه أحمد سمير عبر برنامج "ET بالعربي": "يوجد عمل جديد ومختلف، سنقدم شيء يليق بجمهورنا ويليق بنجم عالم زي "بيغ رامي".

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وأضاف: "للأسف برا بيصدروا لشبابنا وأطفالنا نماذج خارقة، وإحنا ربنا مدينا ده طبيعي، وعندنا نجم وخارق وبطل عالم، وإن شاء الله هنعمل أول سوبر هيرو مصري عربي، زي سوبرمان وهالك".

وأردف قوله: "للأسف برا بيستخدموا الشخصيات دي لتمرير أفكار قد تكون مناسبة وقد لا تكون مناسبة لنا في الوطن العربي".

وأضاف: "إحنا شايفين إن رمضان مناسب جدا لإن العمل مختلف عن الموجود في السوق، وهنحط رجلنا بشكل قوي جدا".

ومن المقرر عقد جلسات عمل مكثفة خلال الأيام المقبلة بين "بيغ رامي" وفريق العمل، للاتفاق على التفاصيل النهائية، حيث أكد بيان إعلامي أنه من المقرر أن يشارك به عدد من المحترفين العالميين في رياضة كمال الأجسام.

المصدر: "ET بالعربي" + "القاهرة 24"