باسم ياخور وصبا مبارك ينجوان من الموت في "ليلة السقوط"

تعرضت الفنانة الأردنية، صبا مبارك والفنان السوري، باسم ياخور، لحادث خطير كاد أن يؤدي لإصابات خطيرة، خلال تصوير مسلسل "ليلة السقوط".

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وأفاد موقع "لبنان 24" نقلا عن مصادر بأن "لغما حقيقيا انفجر بالقرب من الممثلين"، حيث وقع الانفجار في اليوم الأخير من التصوير في المدينة القديمة بمنطقة الساحل في محافظة الموصل العراقية".

وأشارت المصادر إلى أن اللغم كان من مخلفات معركة "تحرير الموصل" وكاد يصيب فريق العمل، ولكن الانفجار وصل لكاميرات التصوير القريبة فقط.

هذا ويتم تصوير المسلسل العربي "ليلة السقوط" في ثلاث مدن عراقية، وهو من إخراج ناجي طعمة ويجمع العديد من نجوم الوطن العربي من الخليج إلى بلاد الشام، وتدور أحداث المسلسل حول جرائم الخطف والاغتصاب وخطف الفتيات باسم الدين البريء من هذه الأفعال كما يبرز تكافل الشعب العراقي في مواجهة الظلام.

المصدر: "لبنان 24"