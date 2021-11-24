قاسم ملحو: فنانو سوريا بحاجة حماية من خلال قانون عمل وقنوات محلية

استضاف برنامج "ناس أونلاين" الفنان السوري، قاسم ملحو، المعروف لدى الجمهور بحرفيته وشغفه العالي بهذه المهنة، وبصمته التي يتركها في كل عمل فني يقدمه.

اعتبر الفنان السوري أن مهنة التمثيل، إضافة لحبه لها، ساعدته في كثير من القضايا؛ كالتخلص من الخجل في شخصيته، إضافة إلى أن الأدوار الشريرة التي يجسدها جعلت روحه أقرب إلى "الطراوة والتطهير".

وفيما يخص الوضع الفني في سوريا، وتحديدا نقابة الفنانين، قال ملحو خلال حواره مع مقدمة البرنامج يارا سليمان، إن النقابة لا تقدم شيئا للفنان، فقط يقوم بدفع الاشتراكات السنوية، منوِّها إلى وجود مشكلة في آلية عمل النقابة، تجعل من الفنان يعمل كـ"هاوٍ"، دون حماية بقانون أو قنوات محلية تغطي الإنتاجات.

وحول الشبكات الاجتماعية وحضوره عليها، اعتبر الفنان السوري أنه في هذا الزمن يستطيع أيّ شخص أن يشتم الآخر دون رادع أو ضابط لهذا الموضوع، مطالبا بتعميم السلام بدلا عن "السِّباب غير المبرر".

وبما يتعلق بالتهديدات التي تلقاها ملحو مع عائلته، أضاف أن الحادثة نشرها بعد اتصال تلقاه من مجهول، ويبدو أنه تعرض لضغوطات بعد ذلك من أشخاص لا يعرفهم، لينتهي الموضوع بأن صاحب التهديد اتصل واعتذر.

المصدر:RT