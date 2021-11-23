مسلسل "طهران" الإسرائيلي ينال جائزة "إيمي" لأفضل مسلسل درامي

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، هيئة البث الإسرائيلية على فوز مسلسل "طهران" بجائزة "إيمي" الدولية لأفضل مسلسل درامي.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال نفتالي بينيت: "مبروك لهيئة الإذاعة الإسرائيلية فوزها بمسلسل "طهران" في جائزة إيمي الدولية..إنه تكريم كبير للإبداع الثقافي الإسرائيلي".

ברכות לתאגיד השידור הישראלי על זכיית הסדרה 'טהרן' בפרס האמי הבינלאומי. כבוד גדול ליצירה הישראלית 🏆@iemmyspic.twitter.com/tmMu7CIPcz — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) November 23, 2021

من جانبه، أوضح وزير الثقافة الإسرائيلي، حيلي تروبير، أن "طاقم المنتجين والممثلين لمسلسل "طهران" أثبت أن مستوى العمل الثقافي في إسرائيل عال جدا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها مسلسل إسرائيلي على هذه الجائزة، وأول مرة يدرج فيها مسلسل بإنتاج هيئة البث الإسرائيلي في قائمة جوائز "إيمي".

ويستوحي مسلسل "طهران" التلفزيوني الإسرائيلي فكرته من التوتر وحالة العداء المستشرية بين إسرائيل وإيران، مقدما للجمهور قصة عميلة استخبارات إسرائيلية تذهب إلى إيران لاختراق مفاعل نووي.

ويعرض المسلسل الإسرائيلي عبر منصة "آبل تي في" للبث التدفقي.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي "مكان" + RT