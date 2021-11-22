 
مباشر

مصر.. فيديو نادر للراحلة سهير البابلي ويسرا متنكرتين داخل مترو الأنفاق (فيديو)

الثقافة والفن

مصر.. فيديو نادر للراحلة سهير البابلي ويسرا متنكرتين داخل مترو الأنفاق (فيديو)
YOUTUBE
الفنانة المصرية الراحلة سهير البابلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rsna

سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني بعد وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي عن عمر يناهز الـ 86 عاما، بعد تعرضها لوعكة صحية.

واختار رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات الكوميدية لتوديع الفنانة، من بينها فيديو نادر ظهرت فيه البابلي بصحبة الفنانة المصرية يسرا، وهما متخفيتان داخل مترو الأنفاق.

واعتمرت النجمتان قبعات ونظارات شمسية بغرض التخفي عن عيون ركاب مترو الأنفاق.

ووثق الفيديو لحظات المرح والضحك المستمر الذي جمع النجمتين، وتناولهما "أكواز الذرة المشوية"، واللافت أنه لم يتعرف عليهما أحد خلال الرحلة.

المصدر: "المصري اليوم لايت" + "فاصلة" 

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا