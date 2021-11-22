مصر.. فيديو نادر للراحلة سهير البابلي ويسرا متنكرتين داخل مترو الأنفاق (فيديو)
سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني بعد وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي عن عمر يناهز الـ 86 عاما، بعد تعرضها لوعكة صحية.
واختار رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات الكوميدية لتوديع الفنانة، من بينها فيديو نادر ظهرت فيه البابلي بصحبة الفنانة المصرية يسرا، وهما متخفيتان داخل مترو الأنفاق.
واعتمرت النجمتان قبعات ونظارات شمسية بغرض التخفي عن عيون ركاب مترو الأنفاق.
ووثق الفيديو لحظات المرح والضحك المستمر الذي جمع النجمتين، وتناولهما "أكواز الذرة المشوية"، واللافت أنه لم يتعرف عليهما أحد خلال الرحلة.
يسرا وسهير البابلي متنكرين في المترو @Youssra#سهير_البابليpic.twitter.com/4XFn9hHd6h— El Fasla (@ElFasla) November 22, 2021
المصدر: "المصري اليوم لايت" + "فاصلة"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.