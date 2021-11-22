مصر.. فيديو نادر للراحلة سهير البابلي ويسرا متنكرتين داخل مترو الأنفاق (فيديو)

سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني بعد وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي عن عمر يناهز الـ 86 عاما، بعد تعرضها لوعكة صحية.

واختار رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات الكوميدية لتوديع الفنانة، من بينها فيديو نادر ظهرت فيه البابلي بصحبة الفنانة المصرية يسرا، وهما متخفيتان داخل مترو الأنفاق.

واعتمرت النجمتان قبعات ونظارات شمسية بغرض التخفي عن عيون ركاب مترو الأنفاق.

ووثق الفيديو لحظات المرح والضحك المستمر الذي جمع النجمتين، وتناولهما "أكواز الذرة المشوية"، واللافت أنه لم يتعرف عليهما أحد خلال الرحلة.

المصدر: "المصري اليوم لايت" + "فاصلة"