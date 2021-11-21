تفاصيل الساعات الأخيرة من حياة الفنانة المصرية الراحلة سهير البابلي

رحلت الفنانة المصرية سهير البابلي عن عالمنا يوم الأحد عن عمر ناهز 86 عاما، إثر تعرضها لوعكة صحية شديدة نقلت على إثرها لأحد مستشفيات منطقة السادس من أكتوبر.

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وقال رضا طعيمة صهر سهير البابلي لموقع "القاهرة 24" إن الفنانة توفيت مساء اليوم في المستشفى.

وأكد أنه لم يكن هناك تطورات في حالتها الصحية التي تشير لرحيلها.

وأشار طعيمة إلى أن البابلي استيقظت واستعادت وعيها قبل الوفاة بحوالي ساعة، ورددت الشهادة ثلاث مرات.

وأضاف: "وكأنها كانت تشعر بأنها ستفارق الحياة".

وكانت نيفين الناقوري ابنة الفنانة الراحلة قد كشفت سابقا عن حالة والدتها، حيث أكدت أنها دخلت العناية المركزة وكانت تحت ملاحظة الأطباء، نتيجة لإصابتها بهبوط سكري أدى إلى ضعف عضلة القلب وتشكل جلطة على الرئة.

المصدر: "القاهرة 24"