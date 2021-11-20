سمية الخشاب تهاجم مدرب "مانشستر يونايتد": "ربنا يكفيك شر كيد النسا"

شنت الفنانة المصرية سمية الخشاب هجوما على المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق "مانشستر يونايتد"، بعد خسارته أمام "واتفورد" في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتبت الخشاب في تغريدة على حسابها عبر "تويتر" تعليقا على دعوة إدارة نادي مانشستر يونايتد إلى عقد اجتماع طارئ عقب الخسارة: "‏باي باي سولشاير، ربنا يكفيك شر كيد النسا".

باي باي سولشاير، ربنا يكفيك شر كيد النسا 😉 — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) November 20, 2021

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن "مانشستر يونايتد" دعا إلى اجتماع طارئ لمجلس الإدارة لمناقشة إقالة أولي جونار سولشاير كمدرب.

وفاز فريق "واتفورد" على ضيفه مانشستر يونايتد بأربعة أهداف لهدف اليوم السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.

المصدر: RT