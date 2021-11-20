حلمي بكر متضامنا مع هاني شاكر في إيقاف مطربي المهرجانات: "ولادنا يا جماعة ضايعين"

هاجم الموسيقار المصري الشهير، حلمي بكر، رافضي قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقاف بعض مطربي المهرجانات.

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وخلال تصريحات تلفزيونية، اعتبر حلمي بكر أن "هناك من خلط الأوراق في بعضها، وأدخل الناحية الدينية في الناحية القانونية"، وقال: "محدش بيمنع الغناء الهابط، لكن لا تنشره بالشكل اللي يموت القيمة..دعوا أهل الموسيقى والغناء هما اللي يقولوا العيب فين".

وكشف حلمي بكر عن أغنية تحتوي على كلمات "خارجة"، مضيفا: "مطرب اسمه "فرعون"..هاتوا أغنيته شوف بتقول إيه، أنا مقدرش أقولها ولو قولتها القانون هيحاكمني.. وفيه أغنية بتقول "أمك حصالة" و"بنت الجيران" كان فيها كلام واتغير".

وتابع الموسيقار: "ولادنا يا جماعة ضايعين"، مؤكدا أن "النقابة مهمتها الحفاظ على الذوق العام".

وعن سبب استماع الجمهور لأغاني المهرجانات، أوضح حلمي بكر قائلا: "عالم الغناء لما تحرم الجمهور فترة طويلة وبعدين اترمى له حشرة هياخدها، وطابور الوسط اللي فيه محمد الحلو وعلي الحجار نام وكسل"، مشيرا إلى أن "هناك مطربين شعبيين أصواتهم رائعة"، حيث قال: "بوسي اللي بتغني مع الليثي من أحلى الأصوات الغنائية، وهاتها خليها تغنى أغنية عاطفية هتقلب العال".

ورأى الموسيقار أن "من أطلق كلمة المهرجانات هو"جاهل أمي لا يقرأ ولا يكتب، وأن 80% من الذين يغنون هذه الأغاني لا يقرأون ولا يكتبون"، مشددا على أن "قانون النقابة بيقول يجيد القراءة والكتابة".

واستطرد: "ما تهاجموش الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، لأن ده دوره حماية الذوق العام".

وأعرب عن تساؤله قائلا: "هل الذوق العام يعبر عما نحن فيه؟ هو ده الابتكار والإبداع؟ يبقى تاريخ مصر الغنائي كله نهدمه.. متهدموا الهرم يا أخي سايبينه ليه؟".

المصدر: "الوطن"