إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني يشارك في فيديو هوليودي وتعليق طريف من تركي آل الشيخ

أعاد إمام الحرم المكي السابق، عادل الكلباني، نشر مقطع فيديو ترويجي بمشاركته، في إطار فعاليات موسم الرياض 2021، نقلا عن صفحة تركي آل الشيخ، وأرفقه بتعليق مازح عن هوليود.

وكتب إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني تعليقا مرفقا بالمقطع الترويجي يقول فيه مازحا بعد أن ذيله بصورة ضاحكمة: "ظنك يمدي اروح لهوليود؟".

ظنك يمدي اروح لهوليود؟😂 https://t.co/bfK9SD8li4 — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) November 18, 2021

وعلق تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه بنفس الأجواء الطريفة قائلا: "صراحه أنا عن نفسي بحسب حسابك ياغالي في أي شي قدام".

يشار أن مقطع الفيديو يروج لفعالية "كومبات فيلد" إحدى الفعاليات التي يقدمها موسم الرياض.

المصدر: تويتر