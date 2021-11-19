مصر.. العاصمة الإدارية الجديدة تستقبل فيينا الفيلهارموني وريكاردو موتي غداً (فيديو)

قادماً من جولته في اليابان وكوريا الجنوبية وصل إلى مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة أوركسترا فيينا الفيلهارموني، بصحبة قائد الأوركسترا، ريكاردو موتي.

وفي تصريحات للمستشار الفني للجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، المسؤول عن تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية في العاصمة الإدارية، أحمد أبو زهرة، صرّح بأنه كان من المزمع أن تشتمل جولة الأوركسترا على حفلات له في الصين، وفقاً لعقد أبرم معها في 2017، إلا أن الوضع الوبائي فرض معايير جديدة، طلبت بموجبها الصين حصول أعضاء الأوركسترا على التطعيم الصيني، رغم حصولهم على تطعيمات أخرى، أو أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة أسبوعين.

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يتابع أبو زهرة: "لولا ذلك لما تمكنّا من الحصول على موافقة الأوركسترا للمشاركة في افتتاح قاعة الموسيقى بدار الأوبرا الجديدة بمدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية. فلو تقدمنا بهذا الطلب هذا العام، 2021، لما تسنّى لنا استقبال الأوركسترا قبل خمسة أعوام، نظراً لجدول الأوركسترا المشحون في فيينا، إلى جانب جولاته حول العالم".

وسوف يقدم الأوركسترا حفلين غداً السبت 20 نوفمبر، وبعد غد الأحد 21 نوفمبر، على أن يكون الحفل الأول مخصص للدعوات، والثاني للجمهور، حيث نفدت فئات بعض التذاكر بمجرد عرضها، وفقاً لأبو زهرة.

وسوف يتضمن الحفل المخصص للجمهور، الأحد 21 نوفمبر، من أعمال فرانز شوبرت (1797-1828) السيمفونية رقم 4 مصنف 417 في سلم دو الصغير "المأساوية، ومن أعمال إيجور سترافينسكي (1882-1971) مقطوعة خفيفة "ديفرتيمينتو" من باليه "قبلة الجنيّة"، ومن أعمال فيليكس مندلسون-بارتولدي (1809-1847) السيمفونية رقم 4 مصنف 90 في سلم لا الكبير "الإيطالية".

يذكر أن أوركسترا فيينا الفيلهارموني تأسس عام 1842 من عازفي أوركسترا أوبرا فيينا، ممن كانوا يعملون في مصاحبة عروض الأوبرا والباليه للبلاط، بغرض تقديم الأعمال السيمفونية للمؤلف النمساوي الشهير، لودفيج فان بيتهوفن (1770-1827)، على أفضل صورة ممكنة. من هنا جاء شعار الأوركسترا، الذي يمثّل معايير الجودة الرفيعة التي يلتزم بها الأوركسترا: "تقديم أفضل الأعمال، بأفضل الموسيقيين، على أكمل وجه". وفيينا الفيلهارموني هو من أهم "الصادرات" الثقافية للنمسا، وطالما قدّم حفلاته الموسيقية في مواقع ذات أهمية تاريخية، في أوقات تحمل حساسية سياسية وإنسانية دقيقة، كالحفل الموسيقي التذكاري في معسكر الاعتقال السابق في ماوتهاوزن عام 2000، والحفل الموسيقي في سراييفو عام 2014، لإحياء ذكرى اندلاع الحرب العالمية الأولى، والحفل الموسيقي من أجل السلام في فرساي عام 2018، لإحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية.

Globallookpress Dieter Nagl/XinHua

أما المايسترو، ريكاردو موتي، الذي يقود الأوركسترا في جولته إلى مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، فيعدّ من أبرز القادة على الإطلاق في المشهد الموسيقي العالمي، حيث ارتبط اسمه كثيراً بأوركسترا فيينا الفيلهارموني، وقاد الأوركسترا في عدد كبير من جولاته، وفي حفلات رأس السنة الجديدة الشهيرة لهذا الأوركسترا في فيينا 6 مرات، كان آخرها حفل رأس السنة لعام 2021.

وكانت الزيارة الأخيرة لأوركسترا فيينا الفيلهارموني إلى مصر عام 1950 بقيادة المايسترو، كليمنس كراوس، حيث قدّم الأوركسترا 14 حفلاً ما بين القاهرة والإسكندرية: 6 حفلات على خشبة مسرح محمد علي في الإسكندرية، بواقع حفلتين (21 و22 فبراير) في مطلع جولته بالقطر المصري، ثم 4 حفلات (6 و7 مارس وحفلتين يوم 8 مارس) قبل مغادرته مصر، و8 حفلات في القاهرة، بواقع حفلة واحدة على خشبة دار الأوبرا الخديوية (24 فبراير)، و7 حفلات على مسرح سينما ريفولي (حفلتان 26 فبراير، وحفلة بتاريخ 28 فبراير، 1 مارس، وحفلتان بتاريخ 3 مارس، وحفلة بتاريخ 4 مارس).

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تجدر الإشارة إلى أن من بين الحضور في إحدى هذه الحفلات كان المفكر الفلسطيني البارز، إدوارد سعيد (1935-2003)، حينما كان في الخامسة عشرة من عمره. حيث كان سعيد آنذاك تلميذاً بالمدرسة الداخلية لكلية فيكتوريا بالإسكندرية، ليصبح هذا اللقاء مع الموسيقى الكلاسيكية على أرض مصر، إلى جانب لقاء آخر مع أوركسترا برلين الفيلهارموني بقيادة المايسترو الشهير، فيلهلم فورتفينجلر، عام 1951، من أولى التجارب التي ربما أثّرت في التكوين الثقافي والفني لإدوارد سعيد، أحد أهم المثقفين العرب في القرن العشرين، ومن أهم الشخصيات المؤسسة لدراسات ما بعد الاستعمارية (ما بعد الكولونيالية).

المصدر: RT