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مقتل مغني راب أمريكي مشهور بإطلاق نار داخل محل لبيع الكعك

الثقافة والفن

مقتل مغني راب أمريكي مشهور بإطلاق نار داخل محل لبيع الكعك
AFP
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قتل مغني راب أمريكي شهير يدعى يونغ دولف يوم الأربعاء رميا بالرصاص أثناء تواجده داخل متجر لبيع الكعك في مسقط رأسه بمدينة ممفيس بولاية تينيسي.

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ويوصف هذا المغني الأمريكي بأنه "يحظى بإعجاب واسع في مجتمع الهيب هوب بسبب أصالته واستقلاليته الشديدة".

وأفادت الشرطة المحلية في تغريدة بالخصوص بعدم توفر معلومات لديها "بشأن أي مشتبه به محتمل في إطلاق النار، الذي وقع في متجر ماكيدا كوكيز بالقرب من مطار ممفيس الدولي".

وذكر بيان صادر عن جيم ستريكلاند، رئيس بلدية ممفيس أن "مقتل فنان الراب يونغ دولف المأساوي بالرصاص بمثابة تذكير آخر بالألم الذي تجلبه الجريمة العنيفة".

ونقلت صحيفة "ديلي ممفيان" عن مارينو مايرز، ابن عم يونغ دولف، قوله إن مغني الراب البالغ من العمر 36 عاما كان في المدينة منذ يوم الاثنين الماضي لزيارة خالته المصابة بالسرطان وكان يتبرع أيضا بديوك رومية بمناسبة عيد الشكر، مضيفا قوله: "لقد كان بداخل (ماكيدا)، ورفع شخص ما عليه السلاح وقتله".

وتصادف أن نشر هذا المتجر المتخصص في بيع الكعك الأسبوع الماضي تسجيلا مصورا على حسابه في موقع "إنستغرام" ظهر فيه مغني الراب وهو يروج لكعك المتجر، قائلا إنه يعود إلى المتجر كلما كان في ممفيس.

هذا، وتجمع حشد كبير بالقرب من المحل بعد إطلاق النار، فيما طلبت مديرة شرطة ممفيس سيريلين ديفيس في مؤتمر صحفي مساء يوم الأربعاء، من الجمهور التزام الهدوء وأوصت السكان بالبقاء في منازلهم تلك الليلة.

المصدر: ا ب

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