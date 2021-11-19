روسيا تكشف عن 40 مشروعا سينمائيا في معرض "دبي" الصناعي

ستكشف روسيا أكثر من 40 مشروعا سينمائيا، بينها أفلام "بطل العالم"، الأوسكار الأول، "الدانوب" وغيرها في معرض دبي ( DICM ) الصناعي الذي سيقام في 24 – 25 نوفمبر الجاري في دبي.

جاء ذلك في بيان نشره المكتب الصحفي لمؤسسة "روس كينو" السينمائية الروسية. وقال البيان إن الشركات الروسية المتخصصة في عرض الأفلام وترويجها وصناع الأفلام الروس سيشاركون لأول مرة في عمل الجناح الروسي Russian Content Worldwide في المعرض والذي تولت تنظيمه مؤسسة "روس كينو" الروسية بدعم من وزارة الثقافة الروسية وصندوق السينما ولجنة السياحة في موسكو.

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ويدل هذا الأمر، حسب وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا على تنامي اهتمام صناعة الأفلام الروسية بسوق الشرق الأوسط وعزمها على دعوة المواهب الروسية من المخرجين السينمائيين وكاتبي السيناريو، فضلا عن تعزيز علاقات الثقافة والأعمال بين البلدين الروسي والإماراتي.

وبين الشركات التي تمثل صناعة السينما الروسية في المعرض "سنترال بارنتنيورشيب"، "أرت بكتشرز"، "لإست تي بي"، " سويوز مولتفيلم" للرسوم المتحركة وغيرها.

وقد أعربت مدير عام مؤسسة "روس كينو" السينمائية الروسية، يفغينيا ماركوفا، عن أملها بأن يهتم الجمهور العربي بأفلام الرسوم المتحركة والأفلام الخيالية والعسكرية والرياضية والدرامية الروسية، ومن أهمها فيلم "بطل العالم" من إخراج أليكسي سيدوروف الذي يروي قصة مبارزة الشطرنج من أجل نيل لقب بطل العالم بين الروسييْن، أناتولي كاربوف وفيكتور كورتشنوي، وفيلم "الطيار" العسكري الدرامي من إخراج رينات دافليتياروف وفيلم "الحياتان" الروائي الوثائقي عن مبتكر القنبلة النووية الحرارية السوفيتية، أندريه ساخاروف وغيرها.

المصدر: تاس