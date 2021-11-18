مصر.. "المهن الموسيقية" ترد على نجيب ساويرس بعد أزمة وقف مطربي المهرجانات

ردت نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان هاني شاكر على تصريحات رجل الأعمال نجيب ساويرس، بعد وصفه النقابة بأنها "نقابة مغنين".

ونشر المتحدث الإعلامي باسم النقابة طارق مرتضى بيانا قال فيه: "توضيح من نقابة المهن الموسيقية تعليقا على الأخ نجيب ساويرس، أولا اسمها نقابة المهن الموسيقية وليست نقابة المغنيين كما تعلم أو لا تعلم لذا وجب التوضيح".

وأضاف: "ثانيا، هؤلاء ليسوا أعضاء بالنقابة ومن يريد أن ينتمي لها يتقدم بأوراقه وفقآ للقانون لاجتياز الاختبارات. ثالثا، نقابة المهن الموسيقية منشأة بقانون 35 لسنة 1978 والعضوية لها شروط وعليها واجبات اخصها الالتزام بالسلوك الذي لا يتنافي مع القيم والأخلاق.

وتابع: "دور النقابة تنظيم ماهو حادث علي الساحة الغنائية وليس منعه شريطة أن يكون عضوا أو مصرح له والقانون. وحضرتك تسمعهم بشكل خاص وهذا حقك لكن لا تفرضه علي العامة بغير الإجراءات واللوائح المنظمة لمهنة الغناء".

وقال: "وأخيرا، الأخ نجيب أموال النقابة هي أموال عامة وإهدارها إهدار للمال العام، وحضرتك تستطيع أن تتبناهم جميعا ونراهم في مهرجان الجونة القادم".

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وكان ساويرس قد انتقد في تغريدة عبر "تويتر" قرار "المهن الموسيقية" وقف مطربي المهرجانات وقال: "أول مرة أشوف نقيب للمغنين فخور جدا بمنع الغناء.. الجمهور اللي يقرر يسمع مين وميسمعش مين، مش النقيب!.

المصدر: "القاهرة 24"