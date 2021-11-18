الفنان المصري بهاء سلطان يدخل عالم التمثيل في أول تجربة

يستعد المطرب المصري، بهاء سلطان، لخوض تجربته التمثيلية الأولى، في مسرحية استعراضية جديدة.

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وفي التفاصيل، كشف المخرج المسرحي محمد إبراهيم، خوضه تجربة مسرحية استعراضية جديدة بعنوان "حلاوة الحب"، من بطولة الفنان، بهاء سلطان، ومن تأليف وإخراج وأشعار المخرج نفسه.

وتعتبر هذه التجربة أول مشاركة لبهاء سلطان في عالم التمثيل، بعد مشوار طويل من الغناء.

وبدأ بهاء سلطان مسيرته الفنية بمشاركته بأغنيتين في ألبومي "فري ميكس 1و2"، وهما "أحلف" و"بايننا"، حيث كانت هذه انطلاقته الحقيقية، وصدر أول ألبوماته باسم "ياللي ماشي"، والذي قدمه عام 1999 بنهاية الألفية الماضية.

المصدر: "اليوم السابع"