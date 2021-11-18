وسائل إعلام تكشف حقيقة منع بث أغاني الفنان الشاب خالد عبر القنوات والإذاعات الرسمية الجزائرية

أكد موقع "أوراس" أنه "لا صحة" للأخبار المتداولة في مواقع إخبارية مغربية وجزائرية حول منع بث أغاني الفنان الجزائري، الشاب خالد، عبر القنوات والإذاعات الرسمية الجزائرية.

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ونقل "أوراس" عن مصدرين، من الإذاعة الوطنية وآخر من التلفزيون الجزائري، "نفيهما لصحة الخبر المتداول"، حيث كشفت المصدران أن "الخبر عار من الصحة، وهو مجرد شائعات تروج لها بعض الجهات لاستغلال شعبية المغني الجزائري".

وأوضخ الموقع أنه "لم تتلق القنوات الرسمية أية تعليمة بمنع بث أغاني الشاب خالد".

وبحسب "أوراس"، فإن بعض وسائل والصفحات الإعلامية، "روجت لهذه الشائعات، عن طريق نشر مقطع فيديو قديم للشاب خالد يقول فيه إنه يمتلك الجنسية المغربية، وأن هذه التصريحات تسببت في منع بث أغاني خالد في الجزائر".

في حين أنه "بعد التحقق من الفيديو، اتضح أنه قديم يعود إلى ما قبل توتر العلاقات بين الجزائر والمغرب"، بحسب "أوراس".

وقال الشاب خالد في مقطع الفيديو المتداول إنه "يعتبر الجزائر والمغرب وتونس بلدا واحدا"، مشيرا إلى أنه "لا يعترف بالحدود بين الدول المغاربية"، وفق "أوراس".

المصدر: "أوراس"