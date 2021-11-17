فنان مصري يعمل على تصميم 100 تمثال لشخصيات مؤثرة في التاريخ

عبر الفنان التشكيلي المصري فادي فرنسيس عن مدى سعادته بردود الأفعال الإيجابية بمشروعه "100 شخصية صلصال" والذي يحاول فيه تخليد الشخصيات المؤثرة في التاريخ.

أوضح فرنسيس تفاصيل مشروعه خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الجمل ضمن برنامج ناس أونلاين قائلا: "أنا بركز في فكره التنوع في الشخصيات أن يكون من كل دول العالم من جميع القارت من أمريكا اللاتينية من أوروبا من آسيا من إفريقيا من مصر، عملت عدد من الشخصيات مثل عمر الشريف، طه حسين، نجيب محفوظ، ومتبقي لي حوالي 6 أو 7 شخصيات سيكون من بينهم تمثال أم كلثوم".

وأضاف الفنان التشكيلي المصري أيضا أنه حاليا يحضر لعمل تمثال فيروز وأيضا ليونيل ميسي، "أنا أسعى إلى أن أجمع أكبر عدد من الشخصيات المؤثرة في التاريخ، يعني هناك شخصيات من الخيال أنا تخيلتها مثل الإنسان الحجري القديم يعني الناس لا تعرف شكله لذلك عملت تخيل للإنسان الحجري".

يستعد فرنسيس لافتتاح معرضه الذي يضم 100 تمثال لشخصيات مختلفة حول العالم، خلال العام القادم في العاصمة المصرية القاهرة.