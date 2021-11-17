بيع صورة ذاتية للفنانة التشكيلية فريدا كاهلو في نيويورك بمبلغ قياسي

بيعت صورة ذاتية للفنانة التشكيلية المكسيكية، فريدا كاهلو في نيويورك بحوالي 35 مليون دولار.

بيعت الصورة الذاتية (البورتريه الذاتي) للفنانة التشكيلية المكسيكية المعروفة، فريدا كاهلو "دييغو وأنا" في مزاد بنيويورك بحوالي 34.9 مليون دولار. أفادت بذلك دار المزادات Sothebey's.

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وقد ارتفع سعر لوحة "دييغو وأنا" أبدعتها فريدا كاهلو عام 1949 إلى 34.9 مليون دولار، محطمة بذلك الرقم القياسي السابق للفنانة في المزاد العلني البالغ 8 ملايين دولار.

وجاء في حساب المزاد العلني على "تويتر" أن هذا العمل الفني الغامض هو آخر بورتريه ذاتي نصفي لـ كالو التي انتهت من رسمه قبل وفاتها عام 1954.

يصوّر البورتريه الذاتي كاهلو بوجه زوجها الفنان دييغو ريفيرا، على جبهتها. وفي الوقت نفسه، تم تصوير ريفيرا بثلاث عيون. وحسب دار المزادات، فقد تم اقتناء اللوحة من قبل، إدواردو ف. كونستانتيني، الذي أسس على وجه الخصوص متحف أمريكا اللاتينية للفنون في بوينس آيرس.

يذكر أن الفنانة التشكيلية المكسيكية، فريدا كاهلو (1907-1954) رسمت على مدار 47 عاما ما يزيد عن 100 لوحة، ويقول البعض إنها تنتمي إلى أسلوب الفن الساذج، ويقول البعض الآخر إنها عبارة عن فن شعبي، ويعتبر آخرون أنها تعود إلى السريالية الخالصة.

وتحفظ لوحات فريدا كالو في متاحف ومجموعات خاصة بأنحاء العالم كله، ونادرا ما تقام المعارض لفنها وتثير كل مرة ضجة مدوية.

المصدر: نوفوستي