فنان لبناني للجمهور المصري: أرسلوا لنا رئيسا مثل السيسي (فيديو)
Reuters
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تمنى الفنان اللبناني سعد رمضان أن يكون لدى بلاده رئيسا مثل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ليعلم زعماء لبنان "معنى الوفاء للوطن".
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرمضان يتحدث فيه عن سوء الأوضاع في لبنان.
ووصف بلده بـ"الجنة التي يحكمها شياطين"، متمنيا أن يكون لدى بلاده رئيس مثل السيسي ليعلم الساسة اللبنانيين "معنى الوفاء للوطن".
وأعرب عن أمنياته الطيبة لمصر وسط تصفيقات من الجمهور الذي حضر حفله في مدينة الإسكندرية.
المصدر: RT
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