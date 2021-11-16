الدفاع الروسية تعرض فيلم "السماء" الروائي للصحفيين

عرضت وزارة الدفاع الروسية الاثنين 15 نوفمبر للصحفيين فيلم "السماء" الروائي عن الطيار الروسي، أوليغ بيشكوف الذي لقي مصرعه أثناء تنفيذ مهمة قتالية في سوريا.

وبعد عرض الفيلم الذي تم إنتاجه من قبل شركة "تري إكس ميديا" الروسية وبمشاركة وزارة الدفاع وقناة "روسيا – 1" التلفزيونية عقد مؤتمر صحفي تحدث فيه منظموه عن التحضيرات لتصوير الفيلم ولقاءات عقدوها بالمشاركين الحقيقيين في المعارك ضد الإرهابيين في سوريا.

إقرأ المزيد

يذكر أن دور السينما الروسية ستبدأ يوم 18 نوفمبر الجاري بعرض "السماء" باعتباره أول فيلم روائي عن العملية العسكرية الروسية ضد الإرهابيين في سوريا شاركت وزارة الدفاع في تصويره.

وقد أوصى وزير الدفاع، سيرغي شويغو بإدارج الفيلم على قائمة الأفلام الواجب عرضها حصرا في القوات المسلحة.

ويقوم سيناريو الفيلم على الأحداث الواقعية حيت أسقطت مقاتلة تركية قاذفة "سو – 24" الروسية يوم 24 نوفمبر عام 2015. وقتل الإرهابيون بالرصاص الطيار الروسي بيشكوف النازل بمظلة. أما ملاح الطائرة، قسطنطين موراختين فاستطاع النجاة بفضل عملية جريئة نفذها أفراد القوات الخاصة الروسية.

وتم فيما بعد القضاء على كل مَن لديهم ضلوع في قتل الطيار الروسي. أما الطيار البطل، أوليغ بيشكوف فتم منحه لقب بطل روسيا. وتولى إخراج الفيلم المخرج الروسي إيغور كوبيلوف. أما ملاح الطائرة الذي منحته الحكومة الروسية وسام الشجاعة فتمت استشارته.

فيما يتعلق بممثلي بطولة الفيلم فكانوا يتدربون على مدى أشهر في معسكر القوات الخاصة الروسية جنبا إلى جنب مع أفراد القوات المسلحة.

المصدر: تاس