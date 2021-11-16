زوج الفنانة نيللي كريم ينفعل على معجبيها بمهرجان قرطاج ويثير الجدل (فيديو)

انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للجدل للفنانة المصرية نيللي كريم خلال مهرجان قرطاج السينمائي في تونس، الذي تم تكريمها فيه، يظهر انفعال زوجها هشام عاشور، على معجبيها.

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وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صفحة قناة "قرطاج بلاس" لحظة انفعال لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، زوج نيللي كريم، على عدد من معجبي زوجته نيللي، أثناء محاولتهم التقاط الصور معها، حيث قال بصوت عال: "مفيش صور..مش هناخد صور مع حد.. إيه المهزلة دي"، وبعدها أخذ بيد نيللي كريم، مغادرين المكان الذي كانا يقفان فيه.

وأثار هذا التصرف ردود فعل عديدة، إذ اعتبر البعض أنه بسبب "الغيرة" على زوجته، فيما انتقد العديد من المتابعين هذا التصرف واعتبروه "معيب"، مشيرين إلى أن الفنانة نيللي كريم "طيبة القلب"، ولم تكن لتتصرف على هذا النحو بنفسها.

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة نيللي كريم، كانت قد تواجدت مؤخرا بمهرجان قرطاج السينمائي، وتم تكريمها من قبل المهرجان وحضرت بجانب زوجها.

المصدر: RT