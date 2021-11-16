بالفيديو..الفنانة سمية الخشاب تتحدث عن فترة مراهقتها وتكشف عن "أول قصة حب" في حياتها

كشفت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، عن تفاصيل عديدة حول حياتها، وبالخصوص عن فترة المراهقة، وعن "أول حب" في حياتها.

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وخلال مقابلة مع الفنان ماجد المصري ضمن برنامجه "بصراحة مع"، قالت سمية الخشاب: "أنا معشتش فترة مراهقتي، أنا عاوزة أعيشها، مامتي كانت بتخاف عليا أوي في سن المراهقة، ولدرجة أنها خايفة عليا كانت بتحبسني".

وأكملت: "أمي كانت منعاني أبات عند خالي عشان عنده ولاد، وممنوع أبات عند عمي عشان عنده ولاد، شوف أد إيه الخوف، بعد الساعة مينفعش أتأخر، ولو صاحبتي عندي مينفعش أقفل الباب علينا".

وأضافت الفنانة المصرية: "دلوقتي أنا فهمت لما كبرت أد إيه كان عندها حق وكانت بتخاف عليا فمبقتش أزعل، لكن الولاد دلوقتي مش فاهمين الحاجات دي، بس أنا معشتش سن المراهقة".

وعند سؤالها عن أول مرة "قلبها نبض" (أول قصة حب في حياتها)، أوضحت سمية الخشاب قائلة: "قلبي دق في الثانوية العامة..ابن الجيران شاغلني أنا عنيا (كلمات أغنية، في إشارة لقصة إعجاب مع ابن حار لهم)..ابن الجيران والجو ده..مقدرش أكدب..أنا كنت بنزل الشارع وبوقفه على رجل، وكان عندي سكريت كحلي وأنزله به الشارع يقف على رجل، والقالب غالب، وشعري كان طويل".

وأعربت الفنانة المصرية عن تساؤلها حول عدم اشتراكها في عمل فني مع الفنان ماجد المصري، قائلة: "إحنا ممثلناش ليه؟ حاسة إن فيه بيننا خد وهات..زي الاتنين اللاعيبة في الملعب".

فيما أوضح ماجد المصري سبب معارضته بأن تعمل المرأة ممثلة قائلا: "أنا مش ضد إن الست تمثل، لكن ضد إن حد من بيتي يمثل"، حيث قاطعته الفنانة سمية الخشاب قائلة: "ليه؟ ما بيتك ده مصر العيلة كلها..يعني إيه بيتك ما أنا قريبتك"، ليرد عليها: "الست دي هتعم على الناس كلها، بالعكس..أنا ضد إن بنتي أو مراتي يشوفوا التعب اللي إحنا بنشوفه عشان المجهود الكبير".

المصدر: "الوطن" + "MBC"