أصالة تتأخر ساعة ونصف عن حفلها في مصر وتكشف عن سبب قطع فستانها

أحيت الفنانة السورية، أصالة نصري، حفلا غنائيا ضمن مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30 بمسرح النافورة في مصر.

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وتحدثت أصالة مع جمهورها الذي تأخرت عنه قرابة ساعة ونصف الساعة، كاشفة عن قطع فستانها بسبب استعجالها.

وقالت أصالة: "أنا لابسة فستان النهاردة من نيكولا جبران..فستان حلو جدا، أحلى فستان لبسته.. بس بسبب أني مستعجلة قطعته وهيزعل مني".

ومن المقرر أن تختتم حفلات المهرجان اليوم الإثنين الفناة اللبنانية ماجدة الرومي، بحفل يتضمن مختارات من أعمالها الفنية الخاصة.

المصدر: "الوطن"