مصر..عضو في مجلس الشيوخ يهاجم "المومس الفاضلة" ويتحدث عن "القوى الناعمة"

هاجم حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ المصري، مساعد رئيس حزب "الوفد"، مسرحية "المومس الفاضلة" المقرر عرضها في القاهرة في وقت لاحق، بسبب "اسمها".

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وفي بيان صحفي له، قال حازم الجندي: "في الوقت الذي تقوم به الدولة بجهود مضنية في مختلف القطاعات، لا يجب أن نغفل الدور الذي يلعبه الفن في تشكيل الوجدان والتأثير على الشارع المصري، خاصة وأن الفن المصري عبر التاريخ كان وسيظل رسالة سامية ساعدت في تشكيل عقول المصريين ووعيهم، لتظل القوى الناعمة المصرية قادرة على العبور بأجيالنا إلى مستقبل أفضل وتدعم الحراك الفكري والثقافي وتؤثر إيجابا في النشء".

وأكمل الجندي قائلا: "لقد تابعنا على مدار الساعات القليلة الماضية الاستعدادات لعمل فني جديد تحت عنوان "المومس الفاضلة"، ورغم أن هذا العمل لم يخرج إلى النور، إلا أن القائمين عليه يحاولون الترويج له بهذا الاسم الفاضح الذي يتنافى مع كل القيم والتقاليد المصرية، فهذا اللفظ الخادش نرفض أن يتنقل بين مسامع أطفالنا ويدخل بيوتنا، بل ويتنافى تماما مع الرسالة السامية للفن المصري"، مشيرا إلى أنه "يدعم وبشدة التحرك البرلماني من النائب أيمن محسب، الذي تقدم بطلب إحاطة لوزيرة الثقافة في هذا الصدد، إيمانا منهم كنواب بالحفاظ على هوية الفن المصري وعدم الانسياق وراء عناوين مبتذلة بدافع الترويج لعمل مسرحي بعنوان مبتذل يحقق ربحا تجاريا لأصحابه على حساب قيم المجتمع".

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن "الفن المصري رسالة سامية نقدمها لأبنائنا من أجل مستقبل أفضل، ولا يمكن أن نغض الطرف عن أي محاولة للابتذال أو لنشر ألفاظ إباحية الهدف الأول والأخير لها لا يصب في صالح الوطن"، مشيرا إلى أن "القوى الناعمة المصرية أمن قومي يدافع عن أبنائنا ويغذي أفكارهم بما يتفق مع الأخلاق والقيم السائدة في المجتمع".

المصدر: "الشروق" المصرية