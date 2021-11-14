أنس صباح فخري يذكر موقفا مع والده الراحل وما ضمت وصيته

سلط برنامج "ناس أونلاين" الضوء على تفاصيل في حياة القامة الفنية الكبيرة صباح فخري الذي غادر عالمنا في الثاني من نوفمبر الجاري وما كانت وصيته لعائلته وكيف كان وضعه الصحي قبيل وفاته

نجل صانع "الطرب والقدود الحلبية" أنس فخري حلّ ضيفا على البرنامج حيث أكد أن والده الراحل تدهورت حالته الصحية بين عامي 2007 و 2012، وبعد تعافيه أصبح يعاني بشكل طبيعي من الشيخوخة وتقدم العمر، مضيفا: "كان متعبا أكثر من قول مريض".

وفيما يخص وصية الراحل، تابع نجله خلال حديثه مع مقدمة البرنامج يارا سليمان أنه لم يكن هناك وصية مكتوبة بل وصيته امتدت لنحو 15 عاما، حيث تلقاها أنس تباعا من والده، أولها حمل الرسالة الفنية التي خلفها الفنان صباح فخري وتشريف اسمه بعد رحيله، إضافة إلى إكمال الحياة كما كان يحب بفرح وفن ومحبة.

وحول عمل أنس الفني وما تبعه من جدل، قال إنه لم يختر أي عمل إلا بموافقة والده الراحل وبإضافة تعديلاته على الأعمال الفنية كافة.

وذكر أنس موقفا حصل مع والده بعد خلاف وقع بينهما، متابعا: "قلتله حبيبي إنت أبوك شيخ محمد، أنا أبوي صباح فخري، إيش أعملك إذا طلع أبوي صباح فخري، وكوني ابن صباح فخري تعلمت بمدرسة مختلفة، وعاصرت ناس مختلفين، أنا من عمري 5 سنين بقابل أدباء مثقفين، مسؤولين، دبلوماسيين، هذا معشري".

أنس رد خلال اللقاء على موجة الانتقادات التي طالته بعد تصريحاته الإعلامية الأخيرة.

المصدر: RT