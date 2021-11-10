"واشنطن بوست" تعدّ كتابا يحكي سيرة جورج فلويد

يعكف صحفيان في جريدة "واشنطن بوست" على تدوين سيرة جورج فلويد الأمريكي من أصول إفريقية الذي أثار مقتله على أيدي الشرطة ضجة واسعة عام 2020.

وأعلنت دار "فايكينغ" أن كتاب "جورج فلويد: حياة رجل والمعاناة من أجل العدالة العرقية" من تأليف روبرت سامويلز وتولوز أولورونيبا سيصدر في مايو المقبل، بعد نحو عامين من مقتل فلويد.

ويعتمد الكتاب على عمل موسع لسلسلة من ستة أجزاء نشرتها "واشنطن بوست" بعنوان "أمريكا جورج فلويد" والتي حصلت على جائزة "بولك" لصحافة تغطية العدالة.

وقال أولورونيبا: "لقد غير مقتل جورج فلويد المسجل المرعب، العالم. إذ تحرك الملايين مدفوعين بإنسانية باتت نادرة الوجود من أجل رجل مات وهو يتوسل استنشاق نسمة هواء".

وأضاف: "خلال بحثنا في حياته على مدار العام الماضي، عرفنا كيف بدأت معاناته للتنفس كرجل أسود في أمريكا قبل عقود من ضغط شرطي بركبته على عنقه" حتى خنقه.

المصدر: "أسوشيتد برس"