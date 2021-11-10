مصر.. ضبط 16 قطعة أثرية بميناء سفاجا البحري (صور)

تمكنت الوحدة الأثرية بميناء سفاجا البحري بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من ضبط 16 قطعة أثرية من العصور المصرية القديمة.

وأوضح مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه فور تلقي الوحدة الأثرية بالميناء بلاغ بالاشتباه في أثرية بعض القطع، تم تشكيل لجنة من وحدة المنافذ الأثرية بالبحر الأحمر للفحص والمعاينة.

وصرح وزيري بأن اللجنة أكدت أثرية القطع وتمت مصادرتها لصالح وزارة السياحة والآثار وفقا لقانون حماية الآثار.

ومن جانبه، قال حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية، إن المضبوطات تضمنت 16 قطعة أثرية لتماثيل من الخشب والبرونز وقمع جنائزي من الطين المحروق عليه كتابات مصرية قديمة وبقايا أقنعة جنائزية من الكارتوناچ الملون وتمائم من الخزف والخشب المطلي بالذهب.

المصدر: RT