روسيا.. وزارة التربية بصدد إصدار قواعد إملاء جديدة في اللغة الروسية

قالت وزارة التربية الروسية إنه سيتم تحديث قواعد التدقيق الإملائي لأول مرة في البلاد منذ 65 عاما.

وقال متحدث باسم الوزارة إن مشروع القرار جاهز، ومن المتوقع أن تتم الموافقة عليه نهاية العام الجاري، حيث يأتي هذا المشروع نظرا لوجود العديد من الكلمات الجديدة باللغة الروسية، إلى جانب ضرورة التخلص من التناقض في تهجئتها بشكل نهائي.

ويضم مشروع القرار "بشأن الموافقة على قواعد الإملاء الروسي" 131 صفحة.

إقرأ المزيد

وأوضح رئيس تحرير بوابة "Gramota.ru" ، والباحث الرائد في معهد اللغة الروسية، فلاديمير باخوموف:"إن كل ما نقترحه موجود بالفعل في القواميس والكتب المرجعية الإملائية. والآن سيتم إصلاحه في مثل هذا النوع من القواعد. ولن تكون هناك ابتكارات من حيث تهجئة الكلمات أو مراجعة الاستثناءات".

ويدور الحديث الآن، حسب الخبير، حول وصف موجز لقواعد التدقيق الإملائي ذات الصلة بالكلام المكتوب حديثاً، وسيظل المشروع نفسه يناقش في لجنة التدقيق الإملائي التابعة لأكاديمية العلوم الروسية حتى نهاية العام تقريبا.

وأضاف قائلا:" كان من الضروري تحديث القواعد نظرا لوجود العديد من الكلمات الجديدة باللغة الروسية، ومن الضروري كذلك التخلص من التناقض في تهجئتها بشكل نهائي. وقد تم تبني مثل هذا قانون الأساسي (قواعد التهجئة وعلامات الترقيم الروسية) آخر مرة عام 1956. وما زال ساري المفعول إلى حد الآن. ومصدر آخر لتحديد صحة الكتابة هو "قاموس التدقيق الإملائي للغة الروسية" الأكاديمي والذي تم نشره في الوقت نفسه، أي منذ 65 عاما، ولكن منذ ذلك الحين أعيد طبعه وتحديثه عدة مرات. وتم نشر الطبعة الأكثر اكتمالا (200 ألف كلمة) عام 2015 ، لكن القواعد لم تتغير طوال هذا الوقت. هذا لا يعني أنه لم يتم تسجيل التغييرات في اللغة الروسية".

وقالت، سفيتلانا محمودوفا، الدكتورة في فقه اللغة ورئيس قسم علم اللغة والتواصل بين الثقافات في جامعة موسكو للتربية: "على مدى العقود التي مرت منذ عام 1956، جرى تحديث اللغة الروسية، وظهر العديد من الكلمات والتعبيرات والعبارات والاختصارات المستعارة. وعلى سبيل المثال ظهر منذ بداية عام 2020 الكثير من الكلمات والعبارات المتعلقة بفترة "كوفيد" وانتشار الوباء في العالم حيث نستعير بعض الكلمات من دون أي تغيير من اللغات الأجنبية (فيروس كورونا)، والبعض الآخر لا يزال يتكيّف مع قواعد اللغة الروسية مثل "كوفيدي"، و" منشق كوفيدي" والعوامل المضادة للقاحات، وما إلى ذلك، والبعض الآخر ظهر للتو ولم يترسخ بعد في اللغة مثل رمز الاستجابة السريعة QR Code وغيرها، لكن كلها موجودة بالفعل في اللغة ومن الضروري الإشارة بطريقة ما إلى شكلها ومكانها في التهجئة".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا