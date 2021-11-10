ترشيح فيلم روسي فنلندي لـ 3 جوائز من أكاديمية السينما الأوروبية

تم ترشيح فيلم "المقصورة رقم 6" الذي أخرجه المخرج الفنلندي، يوهو كوسمانين، بدعم من وزارة الثقافة الروسية للحصول على 3 جوائز من أكاديمية السينما الأوروبية بما فيها جائزة "أفضل فيلم".

صرح بذلك المكتب الصحفي لشركة Sony Pictures التي تولت عرض الفيلم.

إقرأ المزيد

يذكر أن بطولة الفيلم تضم الممثل الروسي، يورا بوريسوف والممثلة الفنلندية، سيدي هآرلا اللذان قاما بأداء الدورين الرئيسين في الفيلم الذي تم ترشيحه كذلك لنيل جائزتي "أفضل دور رجالي" و"أفضل دور نسائي"، فضلا عن جائزة "أفضل فيلم".

جدير بالذكر أن مهرجان "كان السينمائي" الدولي الـ74 كان قد منح العام الجاري فيلم "المقصورة رقم 6" جائزته الكبرى.

ويروي الفيلم قصة رحلة قطار قام بها نهاية التسعينيات شاب وشابة من موسكو إلى مورماسك في شمال غرب روسيا. وقد تولى الروسيان، ناتاليا دروزد وسيرغي سيليانوف، إنتاج الفيلم. وشاركت في تصويره كذلك فنلندا إستونيا وألمانيا.

المصدر: تاس