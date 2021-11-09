محمد سعد: مسرحياتي في السعودية علامة فارقة في مسيرتي الفنية

قال الفنان المصري محمد سعد إن مسرحياته في السعودية شكلت علامة فارقة في مسيرته الفنية والمسرحية.

وخلال مشاركته في المؤتمر الصحافي الذي عقد لمسرحية "اللمبي في الجاهلية" التي تمثل إحدى فعاليات موسم الرياض 2021، وثانية مسرحيات هذا العام، أكد سعد أن "الاستعدادات تمت بأفضل التجهيزات لتلبي كافة الأذواق".

وأوضح أن "العرض المسرحي الذي قدمه في المملكة للمرة الأولى كان بعنوان صبح صبح"، مؤكدا أن ذلك العرض شكل أهم محطاته في المجالات الفنية والمسرحية.

كما أعرب عن اعتزازه بإحياء مسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، منوها بأن المسرحية يُنتظر أن تعرض مرة أخرى في مصر.

المصدر: "عكاظ"