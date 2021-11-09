شاهد.. وصلة رقص تجمع داوود حسين وإلهام شاهين في مهرجان شرم الشيخ

جمعت وصلة من الرقص الفنان الكويتي داوود حسين، والفنانة المصرية إلهام شاهين، ورئيس مهرجان شرم الشيخ في مصر المخرج مازن الغرباوي، ومديرة المهرجان إنجي البستاوي.

ورقصوا على ألحان أغنية "مصر جاية" التي أدتها الفنانة رنا سماحة خصيصا للمهرجان.

وتفاعل الحضور مع الأغنية، مطالبين بإعادتها عدة مرات وذلك قبيل العرض الذي يقدم ضمن الفعاليات.

وتحمل الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي اسم الفنانة المصرية سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان محمد صبحي.

وتقام هذه الفعالية تحت رعاية وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتستمر فعاليات المهرجان حتى 11 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ.

المصدر: "المصري اليوم"