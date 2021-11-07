فنانة جزائرية تشارك في أحدث افلام هوليود والسفارة الأمريكية تنشر تدوينة بشأنها

شاركت الفنانة الجزائرية صوفيا بوتلة في أحدث أفلام هوليود المتعلقة بالخيال العلمي والذي جاء بعنوان "Rebel Moon".

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ونشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر منشورا عبر حسابها على موقع "فيسبوك" جاء فيه: "يسعد سفارة الولايات المتحدة أن تتلقى أخبار مشاركة الممثلة الجزائرية صوفيا بوتلة في الفيلم القادم "Rebel Moon". سيقوم زاك سنايدر بإخراج مغامرة الخيال العلمي على Netflix، سنايدر معروف بأفلام مثل "300" و "Man of Steel" و "Watchmen".

وأضافت السفارة في منشورها: "حصلت بوتلة على أول دور رئيسي لها في فيلم "The Kingsman" ثم شاركت في بطولتها في فيلم "The Mummy" مع توم كروز و "Atomic Blonde" مع تشارليز ثيرون، تنحدر بوتلة من حي باب الواد بالجزائر العاصمة وهي ابنة مغني الجاز صافي بوتلة. تعتبر صوفيا مثال آخر على كيفية ازدهار الجالية الجزائرية في الولايات المتحدة في مجموعة واسعة من المجالات ، من ريادة الأعمال إلى الفنون إلى العلوم".

يذكر أن الممثلة الجزائرية شاركت النجم العالمي توم كروز بطولة فيلم "المومياء" وشاركت في العديد من الأعمال الفنية الهوليودية.

وصوفيا بوتلة هي راقصة وموسيقية وممثلة من أصل جزائري وفرنسي، فهي ابنة الموسيقار صافي بوتلة الذي أسهم بنجاح المغني الشهير الشاب خالد، وهي معروفة بشكل جيد برقص "الهيب هوب" وبرزت صوفيا في الحملات الإعلانية التي أطلقتها شركة Nike في حملة "Nike Women".

المصدر: "فيسبوك"