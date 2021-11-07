 
مباشر

فنانة جزائرية تشارك في أحدث افلام هوليود والسفارة الأمريكية تنشر تدوينة بشأنها

الثقافة والفن

فنانة جزائرية تشارك في أحدث افلام هوليود والسفارة الأمريكية تنشر تدوينة بشأنها
الفنانة الجزائرية، صوفيا بوتلة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rogj

شاركت الفنانة الجزائرية صوفيا بوتلة في أحدث أفلام هوليود المتعلقة بالخيال العلمي والذي جاء بعنوان "Rebel Moon".

إقرأ المزيد
جزائري يقتحم عالم هوليوود بمشاركته أحد أدوار البطولة ضمن أحدث أفلام
جزائري يقتحم عالم هوليوود بمشاركته أحد أدوار البطولة ضمن أحدث أفلام "جيمس بوند" (صورة)

ونشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر منشورا عبر حسابها على موقع "فيسبوك" جاء فيه: "يسعد سفارة الولايات المتحدة أن تتلقى أخبار مشاركة الممثلة الجزائرية صوفيا بوتلة في الفيلم القادم "Rebel Moon". سيقوم زاك سنايدر بإخراج مغامرة الخيال العلمي على Netflix، سنايدر معروف بأفلام مثل "300" و "Man of Steel" و "Watchmen".

وأضافت السفارة في منشورها: "حصلت بوتلة على أول دور رئيسي لها في فيلم "The Kingsman" ثم شاركت في بطولتها في فيلم "The Mummy" مع توم كروز و "Atomic Blonde" مع تشارليز ثيرون، تنحدر بوتلة من حي باب الواد بالجزائر العاصمة وهي ابنة مغني الجاز صافي بوتلة. تعتبر صوفيا مثال آخر على كيفية ازدهار الجالية الجزائرية في الولايات المتحدة في مجموعة واسعة من المجالات ، من ريادة الأعمال إلى الفنون إلى العلوم".

يذكر أن الممثلة الجزائرية شاركت النجم العالمي توم كروز بطولة فيلم "المومياء" وشاركت في العديد من الأعمال الفنية الهوليودية.

وصوفيا بوتلة هي راقصة وموسيقية وممثلة من أصل جزائري وفرنسي، فهي ابنة الموسيقار صافي بوتلة الذي أسهم بنجاح المغني الشهير الشاب خالد، وهي معروفة بشكل جيد برقص "الهيب هوب" وبرزت صوفيا في الحملات الإعلانية التي أطلقتها شركة Nike في حملة "Nike Women".

المصدر: "فيسبوك" 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا