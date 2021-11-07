ويل سميث يحرر شيكات نقدية لزملائه في موقع تصوير فيلم "الملك ريتشارد"

قام الممثل الأمريكي ويل سميث بتحرير شيكات نقدية لزملائه الممثلين، في موقع تصوير فيلم "الملك ريتشارد".

وقام الممثل الشهير بذلك، لأنهم لم يحصلوا على كل النسبة المئوية المحددة لهم من بيع التذاكر، لأنه بسبب الوباء تم عرض الفيلم في صالات السينما وعلى خدمة البث HBO Max.

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وقرر سميث أيضا، منحهم هدايا على شكل هواتف نقالة ذكية من طراز iPhone 12 Pro Max. وحصل ويل سميث نفسه على 40 مليون دولار.

المصدر: إزفيستيا