ابنة الفنانة سهير البابلي تكشف آخر تطورات حالة والدتها الصحية

كشفت نيفين القرناوي ابنة الفنانة سهير البابلي عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها بعد دخولها العناية المركزة، إثر وعكة صحية ألمت بها بسبب هبوط حاد في السكر.

وقالت: "الحالة مستقرة حتى الآن إلى حد ما، وأوقف الأطباء جلطة كانت ستحدث لها، ولكن المشكلة في وجود مياه على الرئة، وكلما يتم سحبها من قبل الأطباء يعود تكوينها مرة أخرى، ولم يتوصل الأطباء لسبب رجوع الماء إلى الرئة رغم سحبه".

وأضافت: "ظهرت هذه الحالة فجأة بسبب توقف عضلة القلب نتيجة هبوط سكري شديد منذ شهر، والأطباء قالوا إنه لو كان هناك شخص آخر مكان سهير البابلي في نفس الحالة كان زمانه انتهى".

وقالت: "والدتي حاليا في العناية المركزة ومسموح لي أنا فقط بالدخول لها وأنا بجانبها دوما، وهي حاليا تتنفس عبر جهاز أكسجين ولا تستطيع الكلام، والأطباء يعطونها مسكنات ومهدئات حتى لا تشعر بالألم".

وتابعت: "أنا زعلانة بسبب انتشار الشائعات حول مرض والدتي منذ سنة، وخاصة بعد منشوري الذي طلبت فيه الدعاء لها فقط، وانتشرت بعده الشائعات بالحديث عن أمراض ليست موجودة، وهذا شيء يضايقني".

واختتمت: "أشكر جميع الفنانين الذين يواصلون السؤال عن حالة والدتي دوما، ومنهم إسعاد يونس وحلا شيحة وعمر زهران ويسرا وغيرهم الكثير من الفنانين لا أريد أنسى أحدا، وأرجو من كل محبيها وجماهيرها الدعاء لها".

المصدر: القاهرة 24