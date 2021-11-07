الفيلم المصري "ريش" يفوز بالتانيت الذهبي لأيام قرطاج السينمائية

حظي فيلم "ريش" للمخرج المصري عمر الزهيري بجائزة التانيت الذهبي لأفضل فيلم روائي طويل بأيام قرطاج السينمائية، في دورتها الثانية والثلاثين التي اختتمت مساء السبت.

إقرأ المزيد

وحظي فيلم "ريش" الحائز على الجائزة الكبرى لأسبوع النقاد في مهرجان "كان" بأول جائزة يحصل عليها فيلم مصري طويل في تاريخ المهرجان.

وواجه انتقادات من كبار الفنانين المصريين، الذين انسحبوا من قاعة العرض، بعد مرور ساعة واحدة من بدء عرض الفيلم، احتجاجا على ما أطلق عليه بعضهم لاحقا "إساءة لسمعة مصر".

كما أثار عرض فيلم "ريش" موجة من الغضب الشديد لدى الفنانين وكل من شاهد الفيلم علي هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، واعتبروه خارج عن السياق الفني والدور الذى يجب أن يقوم به الفن.

وفاز فيلم "نار الربيع الدائمة" من ليسوتو بجائزة التانيت الفضي فيما ذهبت جائزة التانيت البرونزي للفيلم التونسي "عصيان" للمخرج الجيلاني السعدي.

ونوهت لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة بفيلمي "فرططو الذهب" للمخرج عبد الحميد بوشناق من تونس و"أميرة" للمخرج محمد دياب من مصر.

المصدر: وكالات