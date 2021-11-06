الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم تتعرض لانتقادات واسعة بسبب "فيديو جريء"

أثارت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضجة واسعة وغضب الكثيرين بمقطع فيديو جريء أثناء خضوعها لجلسة شد ترهلات منطقة حساسة بجسدها.

وظهرت نجيم في الفيديو وهي مستلقية داخل إحدى عيادات شد ترهلات وتنحيف الجسم، حيث كانت تصرخ من شدة الألم الذي كانت تشعر به وهي تخضع للتكهرب من جهاز شد الترهلات، ما عرضها للكثير من الانتقادات والهجوم اللاذع من قبل جمهورها بسبب جرأتها.

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وسرعان ما انهالت التعليقات السلبية التي تهاجم نجيم، حيث قال أحد المعلقين: "اللي استحو ماتوا"، فيما وصف معلق آخر الأمر بـ"قلة أدب".

وبين التعليقات أيضا: "والله عيب شو صارلك نادين بعد الطلاق"، "ربنا يرزقنا الحياء"، "السخافة ع أصولها واطلعي كمان برري وقولي مش بالقصد جوع شهرة".

المصدر: "الوفد"