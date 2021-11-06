الزملكاوي والأهلاوي.. جرير والفرزدق في منافسات الطرب بين "الريس عزت وابنه"  

تحدثت صحيفة الوطن المصرية عن منافسات فريدة في الغناء "بنكهة مصرية" تجري في العادة بين اثنين من المغنين في الصعيد، مشيرة إلى ثنائي شهير في هذا المجال.

وأشارت الصحيفة إلى أن منافسات من هذا النوع والتي قالت إن بعضها تحول إلى "كرنفال شعري" انتشرت مشاهد عنها في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وخاصة لمغنيين من الصعيد من محافظة سوهاج اعتادا "على ترديد أغاني على طريقة الارتجال، للتعبير عن هذه المنافسة في الأفراح".

وأفيد بأن الريس عزت، وهو "أحد أشهر مطربي السيرة الهلالية في صعيد مصر، ظهر في هذه الفيديوهات، رفقة نجله مطرب الفن الشعبي الصعيدي محمد عزت، فالأب الزملكاوي لا يتخلى عن ذكر معشوقه محمود عبد الرازق (شيكابالا) في موال يشدو به مع بداية هذه المبارزة في الأفراح، خلال الفترة الأخيرة: (أنا فنان من سوهاج والبلينا متنساشي يابني شيكابالا.. لو حريف تعالى إكسبني.. لو حريف)".

فرح مطرب اهلاوي والتاني زملكاوي

بس الأجمل الفرح كله اهلاوي🦅😂😂 pic.twitter.com/tZ6sPHvDFb — Eng_mohamed shaban (@mohamed22103750) August 4, 2021

ونقلت "الوطن" عن الريس عزت قوله إنه "يغني السيرة الهلالية، منذ عقود طويلة، وكذلك يعشق نادي الزمالك منذ الصغر، واعتاد في الفترة الأخيرة الدخول في هذه المبارزات الشعرية الخاصة بقطبي الكرة في مصر بينه وبين نجله محمد، المطرب الشعبي، الذي يشجع الأهلي، لافتًا إلى أن المبارزة بينهما تكون بالأشعار والمموايل، التي تحمل لحنًا وإيقاعًا متقاربا من مووايل السيرة الهلالية والغناء التراثي في صعيد مصر، كما أنهما اعتادا الارتجال وإلقاء هذه الكلمات، التي يتفاعل معها الأشخاص في المناسبات دون التجهيز لها بشكل مسبق".

الابن محمد عزت قال بهذه المناسبة: "والدي الريس عزت زملكاوي وأنا أهلاوي.. عشان كدا بننكش بعض دايمًا"، لافتا إلى أن المنافسة مع والده انتقلت من منزلهما، إلى الأفراح، وأنهما تفاجأا بانتشار مقاطع الفيديو التي جمعتهما وتداولها الجمهور على نطاق واسع.

وأوضح المطرب الشعبي محمد عزت أنه "بدأ في مبارزة والده بمواويل تعبر عن عشقه للنادي الأهلي بعد حصده لبطولة أفريقيا في النهائي الذي جمع الفريقين العام الماضي بمواله الشهير: (أنا من ناسي وأهلي.. من الصعيد للزمالك.. أبقى مبسوط يا أهلي.. لما تحط على الزمالك)".

ونقلت الصحيفة عن المغنيين أنهما "يستعدان لمشاهدة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي تقام الساعة الثامنة مساء اليوم، في قريتهما بمركز البلينا بسوهاج، حيث توقع الابن فوز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، أما الأب فتوقع فوز الأبيض بهدف سيحرزه اللاعب المغربي أشرف بن شرقي".

المصدر: الوطن