ليدي غاغا تكشف سر ارتدائها فستانا مضادا للرصاص خلال حفل تنصيب بايدن (فيديو)

كشفت المغنية الأمريكية ليدي غاغا أنها ارتدت فستانا مضادا للرصاص خلال إحيائها حفل تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة في يناير 2021.

ووفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، قالت إن ذلك اليوم "كان حدثا يستحق إخبار أطفالها عنه".

Lady Gaga says she wore ‘bulletproof’ dress to sing at Biden’s inauguration https://t.co/h1ZsXFBS6u — The Independent (@Independent) November 4, 2021

وتابعت: "يجب أن يكون هذا أحد أكثر الأيام فخرا في حياتي كلها.. مثل الكثير من الناس في أمريكا، شعرت بخوف شديد عندما كان دونالد ترامب رئيسا".

وضمن هذه المناسبة التي أحيتها ليدي غاغا، اختارت فستانا يجمع سترة زرقاء وتنورة حمراء من "شياباريلي"، وصفته المغنية البالغة من العمر 35 عاما بأنه "مضاد للرصاص"، كما رتدت أيضا بروشا ذهبيا كبيرا على شكل حمامة تحمل غصن زيتون.

وخلال المقابلة، كشفت النجمة أنها لو لم تصبح فنانة، لكانت قد سعت إلى مهنة صحفية في أرض القتال، وأنها كانت تبحث للحصول على دليل على التمرد أثناء وجودها في واشنطن العاصمة.

وتابعت: "لا أعرف ما إذا كان الناس يعرفون هذا عني، لكن لو لم أكن مغنية اليوم، لكنت سأصبح صحفية.. كان ذلك أحد أحلامي.. عندما كنت في مبنى الكابيتول، في اليوم السابق لاحتفال التنصيب، أتذكر أنني كنت أتجول وأبحث عن دليل على التمرد".

وقبل التنصيب في يناير، وصفت ليدي غاغا الفرصة لغناء النشيد الوطني في الحفل بأنها "شرف".

وكتبت على "تويتر" حينها "إن غناء نشيدنا الوطني للشعب الأمريكي هو شرف لي.. سأغني خلال حفلة، فترة انتقالية، لحظة تغيير بين رئيسين.. بالنسبة لي، هذا له معنى عظيم".

Singing our National Anthem for the American People is my honor. I will sing during a ceremony, a transition, a moment of change—between POTUS 45 and 46. For me, this has great meaning. — Lady Gaga (@ladygaga) January 20, 2021

المصدر: وسائل إعلام