"آبا" السويدية تصدر ألبومها الأول منذ 40 عاما

قالت الفرقة السويدية ABBA ، إنها أصدرت ألبومها الجديد Voyage اليوم الجمعة، وهو الأول منذ 40 عاما عندما تم حل الفرقة.

وأضافت الفرقة، في بيان على موقعها: "عادت ABBA بألبوم جديد، Voyage".

وأشارت إلى أن، الألبوم متاح بالفعل للجمهور، ويمكن الاستماع له على خدمات الإنترنت للموسيقى، وكذلك على الأقراص المدمجة وأشرطة التسجيل الصوتية.

وكانت الفرقة، قد علقت يوم أمس الترويج لهذا العمل مدة 24 ساعة بعد مقتل شخصين إثر حادث سقوط خلال حفل تكريمي للفرقة في السويد.

إقرأ المزيد

وقع رجل ثمانيني من علو سبع طبقات خلال حفل في قاعة بمدينة أوبسالا على بعد 70 كيلومترا شمال ستوكهولم، في حادثة عرضية على ما يبدو، ما أدى إلى وفاته ومتفرج آخر ارتطم به أرضا.

وهذه القاعة كانت ستستضيف عرض "Thank you for the music". والحفلة بمثابة التكريم لأعمال بيورن أولفايوس وبيني أندرسون، العضوان الذكران في ABBA، وتتضمن بعض أغنيات الفرقة.

وإضافة إلى ألبومها الجديد الذي أعلن عنه مطلع سبتمبر، تنشئ الفرقة السويدية حاليا في لندن قاعة من المقرر أن تستضيف اعتبارا من مايو 2022 عرضا يتضمن تجسيدا رقميا للأعضاء الأربعة في الفرقة.

ولا يزال شكل هذه الشخصيات التجسيدية، المصممة من شركة متخصصة في المؤثرات البصرية عملت سابقا على أفلام "ستار وورز" (حرب النجوم)، غير معروف إلا أن الفرقة تؤكد أنها لن تقتصر على مجرّد شخصيات بتقنية هولوغرام.

ويتوقع أن تكون هذه الشخصيات التجسيدية التي تسمى "أباتار" (مصطلح يجمع بين "آبا" و"أفاتار")، شبيهة بالأعضاء الأربعة أغنيتا فالكستوغ وبيورن أولفايوس وبيني أندرسون وأني-فريد لينغستاد كما كانوا في العام 1979.

المصدر: وكالات