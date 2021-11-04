إصابة الفنان المصري أحمد خليل بفيروس كورونا

أفادت صحيفة "صدى البلد" المصرية اليوم الخميس بإصابة الفنان القدير أحمد خليل بفيروس كورونا خلال إحدى جلسات التصوير.

وذكرت الصحيفة أن الفنان أحمد خليل أصيب خلال تصوير "حكايتي مع الزمان"، إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا".

يذكر أن مسلسل "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا انا"، من بطولة ميرفت أمين وأحمد خليل وأشرف زكي وليلى عز العرب، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

المصدر: "صدى البلد"