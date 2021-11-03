تشييع جثمان الفنان السوري الكبير صباح فخري الخميس من دمشق إلى مسقط رأسه في حلب

أعلنت نقابة الفنانيين بسوريا عن ترتيبات مراسم جنازة الفنان السوري الكبير الراحل صباح فخري، التي تبدأ من دمشق صباح غد الخميس إلى مدينة حلب بشمال سوريا حيث سيوارى الثرى في مسقط رأسه.

وبحسب منشور النقابة، سيشيع جثمان الراحل من مشفى الشامي في دمشق، صباح غد الخميس عند الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي مرورا بساحة الأمويين وصولا إلى جسر الثورة باتجاه مدينة حلب، وسيتقبله أهل "الشهباء" وبعد أداء صلاة الجنازة عليه في جامع عبد الله بن عباس، عصر الخميس، ليوارى الثرى بـ"المقبرة الحديثة" بحلب.

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المصدر: نقابة الفنانين في سوريا