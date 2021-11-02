عشرات الفنانين ينعون عملاق الطرب صباح فخري

نعى عشرات الفنانين المطرب السوري صباح فخري أحد سلاطنة وأعمدة الطرب العربي، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 88 عاما، تاركا خلفه إرثا فنيا كبيرا، وذكرى لن تغيب برحيله.

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وكتب الفنان جورج وسوف على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "غاب الكبير.. سوريا حزينة ومتذوقي الفن الأصيل في العالم العربي حزينين وأنا حزين. فنّك تاريخ، لروحك السلام".

كما نعى الفنان السوري ياسر العظمة، الراحل باختيار مقطع من أغنيته "عيشة لا حب فيها، جدول لا ماء فيه"، وقال إن سوريا حزينة لفراق صباح فخري.

بدوره عبر الفنان مصطفى الخاني عن عميق حزنه واصفا الراحل بقلعة الفن قائلا: "صباح فخري وداعا، عندما يغادر القلاع فرسانها فإنها أوابدها وآثارها تبقى شامخة ودليلا للأجيال القادمة على عظمة عصرهم وعظمة ماصنعوه وقدموه، صباح فخري قلعة حلب قلعة الفن السوري، إن كنت قد فارقتنا جسدا فإن أوابدك وآثارك ستشهد عظمتها كل الأجيال القادمة لك الرحمة ولذكراك المجد ولروحك السلام".

غاب الكبير ... سوريا حزينة ومتذوقي الفن الاصيل في العالم العربي حزينين وانا حزين.

فنك تاريخ، لروحك السلام#صباح_فخريpic.twitter.com/PuTEBZt5LO — Georges Wassouf (@wassouf) November 2, 2021

كذلك، قالت الفنانة مها المصري إن الراحل هو تاريخ من الإبداع والعطاء وأنه سيبقى في ذاكرة ووجدان أجيال أحبوا فنه وقدوده الحلبية التي عشقناها، وأضافت: "ستفتقدك حلب والشام، ستفتقدك سوريا والوطن العربي، عزائي للعائلة ولكل من أحبك ولزملائي الفنانين وداعا أبو محمد".

ووصف الفنان أيمن زيدان رحيل الكبار بالموجع، قائلا: "هاهو آخر العمالقة يترجل عن صهوة الإبداع الكبير صباح فخري وداعا"، في حين عبر الفنان سيف سبيعي عن حزنه لفقدان جاره الذي وصفه بالغالي وقال: "وداعا أبو محمد الغالي وداعا أيها الجار الطيب وداعا يا أسطورة الغناء والنغم وداعا يا قلعة الفن والنغم والأصالة".

ومن خارج سوريا نعاه العديد من الفنانين، من بينهم فنان العود العراقي نصير شمه، الذي قال في تدوينة على صفحته في موقع "فيسبوك": "العملاق صباح فخري قال لنا وداعا. ولأننا دائما نكتب قصص البطولات فلقد كتبته مخيلتي بطلا لا يموت".

وكانت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين السوريين قد نعت صباح اليوم الفنان السوري الراحل، وهو من مواليد حلب عام 1933، وسبق أن دخل كتاب غينيس للأرقام القياسية في الغناء، حين غنى بفنزويلا لعشر ساعات دون توقف عام 1968.

إنا لله وإنا إليه راجعون

رحيل الكبير #صباح_فخري تاريخ من الإبداع والعطاء

ستبقى في ذاكرة ووجدان أجيال أحبو فنك وقدودك الحلبية التي عشقناها



ستفتقدك حلب والشام

ستفتقدك سوريا والوطن العربي

عزائي للعائلة ولكل من أحبك ولزملائي الفنانين

وداعًا أبو محمد pic.twitter.com/B0UDWTefMa — مها المصري (@Maha_Almasri_) November 2, 2021

المصدر: RT